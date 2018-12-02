Скачать
Воскресенье, 02.12.2018
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, потерь и раненых нет
Сутки на Донбассе: 15 вражеских обстрелов, потерь и раненых нет
Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
M1 Music Awards 2018: полный список победителей
M1 Music Awards 2018: полный список победителей

ЮНЕСКО включило музыку регги в список культурного наследия

ЮНЕСКО включило музыку регги в список культурного наследия
08:19 Сегодня Телеграф ukrinform.ru

Новости культуры: Музыкальный стиль - регги, возникший в 1968 году на Ямайке, включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.

"Музыкальный вклад в международный диалог по вопросам несправедливости, сопротивления, любви и гуманности подчеркивает динамику жанра как одновременно разумного, социально-политического, чувственного и духовного", - сказали относительно регги в ЮНЕСКО.

Изначально данный стиль был популярен на Ямайке среди беднейших слоев населения, однако сегодня регги играют люди из разных слоев общества по всему миру.

"(Регги) это музыка, которую мы создали, которая проникла во все уголки мира", - сказала министр культуры Ямайки Оливия Грандж. Среди ямайских исполнителей регги - самые известные Питер Тош, Банни Вайлер и Боб Марли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЮНЕСКО, UNESCO, Регги, Музыкальный стиль, список культурного наследия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер - Фьюри: события боя
02 Гвоздик - Стивенсон: события боя
03 Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута
04 Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
05 Уайлдер - Фьюри: бой завершился вничью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новый президент Мексики принес присягу
Новый президент Мексики принес присягу
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Гвоздик - Стивенсон: полный бой (Видео)
Итоги 1 декабря: Умер Дж. Буш-старший, встреча Климкина и Чапутовича и протесты &quot;желтых жилетов&quot; в Европе
Главные новости за 1 декабря
Рецепт дня: финский сливочный рыбный суп
Рецепт дня: финский сливочный рыбный суп
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь