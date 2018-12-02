ЮНЕСКО включило музыку регги в список культурного наследия

Новости культуры: Музыкальный стиль - регги, возникший в 1968 году на Ямайке, включили в список культурного наследия ЮНЕСКО.

"Музыкальный вклад в международный диалог по вопросам несправедливости, сопротивления, любви и гуманности подчеркивает динамику жанра как одновременно разумного, социально-политического, чувственного и духовного", - сказали относительно регги в ЮНЕСКО.

Изначально данный стиль был популярен на Ямайке среди беднейших слоев населения, однако сегодня регги играют люди из разных слоев общества по всему миру.

"(Регги) это музыка, которую мы создали, которая проникла во все уголки мира", - сказала министр культуры Ямайки Оливия Грандж. Среди ямайских исполнителей регги - самые известные Питер Тош, Банни Вайлер и Боб Марли.