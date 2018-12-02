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"Х-фактор" 9 сезон 14 выпуск: проект покинули сразу три участника (Видео)

&quot;Х-фактор&quot; 9 сезон 14 выпуск: проект покинули сразу три участника (Видео)
12:23 Сегодня Телеграф

Новости культуры: В субботу, 1 декабря, вокальное шоу Х-фактор (СТБ) начался первый прямой эфир.

В субботу, 1 декабря, на телеканале СТБ начались прямые эфиры вокального шоу "Х-фактор- 9". Лучшие 11 участников проекта Х-фактор 2018 готовы удивить зрителей своим талантом в первом прямом эфире!

Одиннадцать лучших исполнителей страны, которые смогли удивить судей проекта Х-фактор 2018 не только своим вокалом, но и огромной харизмой, продолжают бороться за звание лучшего артиста года и свое место в украинском шоу-бизнесе! Уже двое участников сошли с дистанции, и в этот вечер еще двоим придется покинуть грандиозную сцену проекта Х-фактор-9! 

Самый молодой участник нашего проекта Дмитрий Волканов уже успел доказать более опытным и взрослым соперникам, что он – достойный конкурент. Его исполнение песни "Седая ночь" собрало рекордное количество просмотров на YouTube, а чувственное выступление прошлого эфира покорило не только привередливых зрителей, но и профессиональных судей.

Дмитрий Волканов – Тополиный пух.

PALINA – Ариведерчи.

Duke Time – Самба белого мотылька.

Иван Ищенко – Careless Whisper.

Ольга Цепкало – Ney Na Na Na.

Jazzforacat – Полковнику никто не пишет.

Группа ZBSband – Он тебя целует.

Оля Жмурина – Be My Lover.

Марк Савин – Февраль.

Маргарита Двойненко – Ночной мотылек.

Петр Гарасымив – Піду втоплюся.

Х-фактор 9 сезон 14 выпуск второй прямой эфир от 01.12.2018 близится к финалу. M1 Music Awards 2018: награждение Олега Винника и NK. Итоги зрительского голосования:

Отстоять свое право участия в грандиозном шоу Х-фактор 2018 уже готова Ольга Цепкало - Песня за жизнь.

Маргарита Двойненко – Песня за жизнь.

Jazzforacat – Песня за жизнь.

По итогам зрительского голосования в номинацию на вылет во втором прямом эфире шоу Х-фактор 2018 попали: Ольга Цепкало, Маргарита Двойненко и Jazzforacat. Они уже спели свои песни за жизнь и прямо сейчас готовы услышать решение судей.

Проект покинули все участники, которые бились за место под солнцем и исполняли песню за жизнь! Такой необычный выбор сделал Андрей Данилко, который взял на себя всю ответственность за такое решение. 

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