"Х-фактор" 9 сезон 14 выпуск: проект покинули сразу три участника (Видео)

В субботу, 1 декабря, на телеканале СТБ начались прямые эфиры вокального шоу "Х-фактор- 9". Лучшие 11 участников проекта Х-фактор 2018 готовы удивить зрителей своим талантом в первом прямом эфире!
Одиннадцать лучших исполнителей страны, которые смогли удивить судей проекта Х-фактор 2018 не только своим вокалом, но и огромной харизмой, продолжают бороться за звание лучшего артиста года и свое место в украинском шоу-бизнесе! Уже двое участников сошли с дистанции, и в этот вечер еще двоим придется покинуть грандиозную сцену проекта Х-фактор-9!
Самый молодой участник нашего проекта Дмитрий Волканов уже успел доказать более опытным и взрослым соперникам, что он – достойный конкурент. Его исполнение песни "Седая ночь" собрало рекордное количество просмотров на YouTube, а чувственное выступление прошлого эфира покорило не только привередливых зрителей, но и профессиональных судей.
Дмитрий Волканов – Тополиный пух.
PALINA – Ариведерчи.
Duke Time – Самба белого мотылька.
Иван Ищенко – Careless Whisper.
Ольга Цепкало – Ney Na Na Na.
Jazzforacat – Полковнику никто не пишет.
Группа ZBSband – Он тебя целует.
Оля Жмурина – Be My Lover.
Марк Савин – Февраль.
Маргарита Двойненко – Ночной мотылек.
Петр Гарасымив – Піду втоплюся.
Х-фактор 9 сезон 14 выпуск второй прямой эфир от 01.12.2018 близится к финалу. M1 Music Awards 2018: награждение Олега Винника и NK. Итоги зрительского голосования:
Отстоять свое право участия в грандиозном шоу Х-фактор 2018 уже готова Ольга Цепкало - Песня за жизнь.
Маргарита Двойненко – Песня за жизнь.
Jazzforacat – Песня за жизнь.
По итогам зрительского голосования в номинацию на вылет во втором прямом эфире шоу Х-фактор 2018 попали: Ольга Цепкало, Маргарита Двойненко и Jazzforacat. Они уже спели свои песни за жизнь и прямо сейчас готовы услышать решение судей.
Проект покинули все участники, которые бились за место под солнцем и исполняли песню за жизнь! Такой необычный выбор сделал Андрей Данилко, который взял на себя всю ответственность за такое решение.