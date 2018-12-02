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Олег Винник прокомментировал свою победу на M1 Music Awards 2018

Олег Винник прокомментировал свою победу на M1 Music Awards 2018
16:58 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Олег Винник был назван "Певцом года" на церемонии M1 Music Awards 2018.

На состоявшейся в столичном Дворце спорта церемонии музыкальной премии M1 Music Awards 2018, как всегда собравшей самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса, титул "Певца года" получил Олег Винник.

M1 Music Awards 2018: полный список победителей

На утро объект вожделения половины женского населения страны прокомментировал свою победу в Instagram. "Спасибо, Украина. Спасибо, M1 Music Awards. Неожиданно приятно", – написал Олег Винник.

 
 
 
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Дякую, Україно! Дякую, M1 Music Awards! Неочікувано приємно @m1ukraine @stbua #співакроку

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Также он выложил несколько снимков, на которых запечатлен на сцене во время получения статуэтки. Интересно, что в это время музыкант находился на шоу "Х-фактор", поэтому пришлось устроить телемост.

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Все по теме:

Instagram, Х-фактор, Музыкальная премия, Певец, Певец года, Олег Винник, M1 Music Awards 2018.
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