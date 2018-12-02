Олег Винник прокомментировал свою победу на M1 Music Awards 2018

На состоявшейся в столичном Дворце спорта церемонии музыкальной премии M1 Music Awards 2018, как всегда собравшей самых ярких представителей украинского шоу-бизнеса, титул "Певца года" получил Олег Винник.
На утро объект вожделения половины женского населения страны прокомментировал свою победу в Instagram. "Спасибо, Украина. Спасибо, M1 Music Awards. Неожиданно приятно", – написал Олег Винник.
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Дякую, Україно! Дякую, M1 Music Awards! Неочікувано приємно @m1ukraine @stbua #співакроку
Также он выложил несколько снимков, на которых запечатлен на сцене во время получения статуэтки. Интересно, что в это время музыкант находился на шоу "Х-фактор", поэтому пришлось устроить телемост.