Скачать
Воскресенье, 02.12.2018

Звезда сериала "Школа" представил новый сингл (Видео)

Андрей Бойко — молодой и перспективный артист, претендующий стать Прорывом 2018 года представляет новый трек, совместно с лейблом IKRA MUSIC, под названием "Медленно". "Медленно" - это моя вторая серьезная работа. Мы долго совещались, когда выпускали первый трек "Мир на двоих". После презентации, клип в течении недели набрал более 1 миллиона просмотров. Тогда мы с командой поняли, что движемся в правильном направлении. "Медленно" - песня о взрослых чувствах и эмоциях и главный посыл в том, что в каждых отношениях важно время и торопиться не стоит!" - делится певец о своей премьере. Андрей Бойко известен широкой аудитории благодаря сериалу "Школа", телеканала "1+1", в котором он сыграл главную роль. Также 22 февраля состоится первый сольный концерт артиста в столичном клубе Atlas.
obozrevatel.com
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Премьера, Новая песня, Медленно, Сериал Школа, сериал Школа Андрей Бойко, Андрей Бойко, IKRA MUSIC.
17:24 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь