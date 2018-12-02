Звезда сериала "Школа" представил новый сингл (Видео)

Андрей Бойко — молодой и перспективный артист, претендующий стать Прорывом 2018 года представляет новый трек, совместно с лейблом IKRA MUSIC, под названием "Медленно". "Медленно" - это моя вторая серьезная работа. Мы долго совещались, когда выпускали первый трек "Мир на двоих". После презентации, клип в течении недели набрал более 1 миллиона просмотров. Тогда мы с командой поняли, что движемся в правильном направлении. "Медленно" - песня о взрослых чувствах и эмоциях и главный посыл в том, что в каждых отношениях важно время и торопиться не стоит!" - делится певец о своей премьере. Андрей Бойко известен широкой аудитории благодаря сериалу "Школа", телеканала "1+1", в котором он сыграл главную роль. Также 22 февраля состоится первый сольный концерт артиста в столичном клубе Atlas.