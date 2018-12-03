Новый клип Ники Минаж: очень много эротического тверка (Видео)

Мы знаем, что ничего кроме полуголых крошек с аппетитными формами увидеть в ролике вы и не надеялись. Но Ники решила сделать все по максимуму. Горячие женщины, которые окружают Минаж, не просто танцуют тверк. Их пышные попы безумно трясутся, гипнотизируя тебя вперемешку с мокрой и развратной звездой в ванне с молоком. Видеоклип на песню "Good Form" был опубликованным на официальном YouTube-аккаунте певицы 29 ноября. Режиссером музыкального видео стал Колин Тайли, который снимал клипы для Кендрика Ламара, Селены Гомес, Крис Браун, Ciara и других артистов. В видео Ники Минай традиционно танцует тверк в откровенной одежде и купается в ванне с молоком.