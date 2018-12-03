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Понедельник, 03.12.2018
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Танцуйте: 10 долгожданных концертов декабря

Танцуйте: 10 долгожданных концертов декабря
13:30 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры: Меломанов наконец-то порадует череда концертов от исполнителей разных направлений.

Декабрь принесет в Киев не только подготовку к Новому году, но и множество интересных концертов, которые захотят посетить любители музыки. При этом, киевских слушателей ждут концерты не только украинских звезд, например, ONUKA, KAZKA, Сергей Бабкин и других, но и мировых звезд: Tiësto и Craig David.

ONUKA

Когда: 7 декабря

На концерте ONUKA представит песни, которые вошли в новый альбом MOZAЇKA. "MOZAЇKA - больше чем просто альбом. Это интерактивный проект ONUKA, в котором музыка, видео, фото, месседжи образуют единое целое. Отдельные фрагменты складываются в общую картину, давая ключ к разгадке: как же устроена Вселенная ONUKA", - утверждают организаторы.

Сергей Бабкин

Когда: 11 декабря

Концерт Сергея Бабкина состоится в поддержку нового альбома "Музасфера", в которую вошли песни, уже ставшие хитами "Де би я", "Хто далі йде" и 12 других треков.

ZETETICS

Когда: 11 декабря

Украинская инди-группа недавно впустила новый трек "Не имея дома", который прозвучит на ее концерте.

Tiësto

Когда: 12 декабря

Популярный диджей из Нидерландов выступит в Киеве в рамках мирового тура (уже не впервые). У Tiësto есть "Грэмми", он был первым электронщиком, которого пригласили выступить на Олимпийских играх. На шоу обещают мощный звук, свет на спецэффекты.

DakhaBrakha

Когда: 12 декабря

Всеукраинский тур коллектива начинался в Киеве и завершится он также в этом городе. Группа представляла украинскую культуру на площадках фестивалей Glastonbury, Bonnaroo, Sziget.

KAZKA

Когда: 12 декабря

"Послушать альбом KAZKA - это как посмотреть фильм о любви и узнать себя в главных героях", - утверждают организаторы концерта.

"Ляпис 98"

Когда: 15 декабря

В 2018 году культовому альбому "Ты кинула" исполняет 20 лет. Это совершенно особая дата, поэтому в честь такого события "Ляпис-98" отправляется в большой мировой тур.

Craig David

Когда: 16 декабря

Британский исполнитель представляет в Киеве DJ-шоу - TS5. Исполнтель вместе со Стингом пел известную песню Rise and Fall, которая заняла второе место в Billboard. Сейчас исполнитель выступает не с лирическими песнями, а с электронным шоу.

"Вагоновожатые"

Когда: 16 декабря

"Вагоновожатые" презентуют новый альбом - это их первая полноформатная пластинка за три года. "Референс" группа готовила два года, а каждый из участников создал для него трек. В пластинку вошло 10 новых треков, из которых несколько звучат на украинском языке - впервые за время творчества группы.

Atomic Simao

Когда: 22 декабря

Джазово-психоделическая группа, которая представляла Украину на Sziget, возвращается с новым альбомом. Это уже четвертая пластинка музыкантов, которую они готовили два года. Обещают, что альбом будет самым разноплановым в дискографии коллектива.

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Все по теме:

Tiesto, Craig David, Концерты, Декабрь, ONUKA, Сергей Бабкин, KAZKA, DakhaBrakha, Ляпис-98, ZETETICS, Вагоновожатые, Atomic Simao.
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