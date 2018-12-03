Составлен рейтинг лучших песен 2018 года

Новости культуры: Издание The Guardian назвало 100 лучших треков этого года.

Британское издание The Guardian назвало лучшие треки 2018 года, собрав их в большой плейлист. Рейтинг составляли 50 музыкальных критиков британского издания. По мнению The Guardian первое место принадлежит Дональду Гловеру, он же Childish Gambino, который в 2018 году выпустил трек "This is America".

Второе место отдано исполнительнице Жанель Монэ и ее песне "Make Me Feel". Жанель, обладательница хорошего соул-вокала, начала обретать популярность в конце 2017 года, признание пришло к ней на волне движений #MeToo и Time’s Up. Трек "Make Me Feel" был признан "гимном бисексуалов".

Трете место заняла Ариана Гранде с треком "No Tears Left to Cry", вышедшем в память об атаке на "Манчестер-Арену", где как раз выступала Гранде.

Четвертая строка досталась Робин и ее двусмысленной песней "Honey". Под эмбиентный бит и пульсирующие басы, не смотря на сладкое название, звучит довольно эротический трек.

Первую пятерку замыкает французская исполнительница Элоиза Летисье, выступающая под псевдонимом Christine and the Queens, с треком "Girlfriend".

Диско с французским акцентом и танцевальными движениями прямиком из 80-х понравилось поклонникам своим феминистичным настроением.