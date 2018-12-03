"Голос країни 9": названо имя первого тренера нового сезона

Первым тренером, который будет оценивать участников отбора нового сезона вокального шоу "Голос країни", станет певец и продюсер Алексей Потапенко (Потап).
Об этом сообщили на официальной странице шоу в Инстаграме, опубликовав смешной ролик, в котором Потап занимается спортом под песню Тины Кароль "Сдаться ты всегда успеешь".
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Потап готовий до боротьби за голос народного героя! Ставте + у коментарях, якщо чекаєте на новий сезон Голос країни #ГолосКраїни
К слову, каждый сезон места в тренерских креслах "Голосу країни" занимают самые успешные и знаменитые звезды Украины. Поклонники шоу радостно приняли известие о первом судье. Также они отметили, кого хотели бы видеть коллегами Потапа. Больше всего зрители хотят видеть тренерами Тину Кароль, Святослава Вакарчука, Джамалу, Олю Полякову и Юлию Санину.