Украинская группа "Тартак" выпустила новый альбом впервые за 15 лет

Новости культуры: Украинская группа "Тартак" выпустила второй альбом дуэтов "АнТАРТАКтида. Частина Перша".

"Тартак" порадовал своих поклонников новым, давно обещанным альбомом "АнТАРТАКтида. Частина Перша", в записи которого приняли участие многие украинские артисты.

"АнТАРТАКтида. Частина Перша" - это 12 ярких дуэтов с исполнителями, разными по возрасту, музыкальному стилю, мировозрению и уровню популярности.

Так, меломаны услышат знакомые фрагменты в песнях "Знаєшь Мій День" (feat. Арсен Мирзоян), "Більше За Життя" (feat. Олег Собчук), "Попелюшка" (feat. Нумер 482), "Хвиля" (feat. Epolets), дуэт с Вахтангом Кикабидзе, знаменитую "Читу Гврито" легендарного Гии Канчели отныне "Пташка" и других.

Особу лепту внесла Тоня Матвиенко в песню "Срібні Коси", сделав ее чрезвычайно лирической, а также постарались над альбомом такие артисты, как: Mari Cheba, Indira, Алла Мартынюк и Лера Калужская.

Отдельного внимания стоит философское настроение в песне "Зозуля". Это дань памяти вокалиста группы Хорта Андрея Лободы, который также является и ее автором. Песня о борьбе, жизни и смерти, с метафорами о том, что сегодня происходит в Украине.