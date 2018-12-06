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Четверг, 06.12.2018

Группа Агонь представила необычный клип на песню "Некружит" (Видео)

Именно так называется их новая песня, на которую они уже успели снять клип. Ну как клип? Видео трудно назвать клипом. Антон Савлепов и Костя Боровский решили заинтриговать поклонников и придумали нечто совершенно необычное. #КлипаНЕТ - именно под таким лозунгом они запускали промо нового клипа в социальных сетях. На видео можно увидеть певицу Алину Паш, травести-диву Монро, блогера YanGo и других интересных персонажей. Все они смотрят клип на песню НЕКРУЖИТ и обсуждают его.
lux.fm
Фото: Instagram
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Музыка, Клип, Видео, Песня, Группа, АГОНЬ, НеКружит.
21:27 Сегодня Телеграф
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