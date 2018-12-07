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Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена

Buzzcocks: панк-рок группа потеряла своего фронтмена
11:31 Сегодня Телеграф korrespondent.net Фото: twitter.com

Новости культуры: Пит Шелли, которому было 64 года, умер от сердечного приступа.

В Эстонии умер основатель и фронтмен панк-рок-группы Buzzcocks Пит Шелли. На момент смерти исполнителю было 63 года. Об этом отмечается на Twitter-странице коллектива.

"Умер Пит Шелли, один из самых влиятельных и плодотворных авторов в Великобритании, основатель панк-группы Buzzcocks", - сообщили коллеги Шелли по группе.

В последние годы жизни артист проживал в Эстонии. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Группу Buzzcocks Пит Шелли создал с вокалистом Говардом Девото в 1976 году. Позднее, после ухода Девото, Шелли стал сам петь. В 1981 году у группы возник конфликт со звукозаписывающей компанией, из-за чего она вынуждена была на несколько лет прекратить работу.

А в 1989 году Шелли собрал коллектив вновь. Последний альбом коллектива The Way был выпущен в 2014 году.

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Все по теме:

Рок, Музыка, Умер, Панк, Альманах 2018, Buzzcocks, Пит Шелли.
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