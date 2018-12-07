Певица LP выпустила новый альбом "Heart to Mouth"

Новости культуры: LP выпустила свой новый полноформатный релиз "Heart to Mouth".

Американская певица Лаура Перголицци, выступающая под псевдонимом LP, долгое время была известна только как автор песен для Рианны и Кристины Агилеры, однако три года назад громко заявила о себе альбомом "Lost on You".

Сегодня артистка выпустила свой новый полноформатный релиз "Heart to Mouth" - пятый в ее карьере, однако только первый в статусе поп-звезды.

Когда я сажусь перед микрофоном и начинаю сочинять мелодии, я ощущаю, как мое сердце напрямую соединяется с моим ртом. В прошлом я чувствовала себя частью города, люди на улицах которого нуждались в моем внимании. Теперь я чувствую, что передо мной раскрылось широкое шоссе для общения со всем миром и я могу делиться своими эмоциями с огромным количеством людей. Но будь то грустные песни или праздничные гимны, все они рождаются в одном и том же месте - в моем сердце", - рассказала певица о новой пластинке.

Отметим, Артистка приедет в Украину с новой программой 19 апреля. Концерты LP в апреле также запланированы во Львове, Одессе и Харькове. В прошлом году американка успела выступить в Киеве несколько раз. В конце июня певица собрала полный клуб Stereo Plaza, а в декабре покорила столичный Дворец спорта.