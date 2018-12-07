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Пятница, 07.12.2018

Артем Пивоваров представил новый клип на песню "Карма" (Видео)

27-летний украинский исполнитель Артем Пивоваров продолжает собственную трилогию, первой частью которой стал клип на трек "Мимо меня", вышедший в октябре. В пятницу, 7 декабря, на официальном YouTube-канале Артема Пивоварова состоялась премьера нового клипа на трек "Карма". Соответсвенно, в трилогии певца история стала уже второй. В первом сингле "Мимо меня" Артем призывает слушаетелей быть сильными, идти своим путем, достигать поставленных целей, не обращая внимания на трудности и препятствия. Новый же трек "Карма" рассказывает о познании себя, нахождении собственного источника вдохновения в том, чем ты занимаешься, и что несешь. "Трилогия синглов расширяет границы познания и заставляет задуматься о собственном становлении близкому поколению миллениалов, отвечающих на вопросы: "Кто я?" и "Каково мое предназначение в жизни?", - говорит артист. Стоит отметить, что достоверно понять новую историю от Артема Пивоварова можно будет только после выхода заключающей песни трилогии "Будда", премьера которой состоится уже в 2019 году.
Фото: Instagram
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Премьера, Клип, Песня, Артем Пивоваров, Украинский певец.
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