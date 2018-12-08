Евровидение 2019: Tayanna готовит песню на национальный отбор

Новости культуры: Украинская певица Tayanna, менее известная как Татьяна Решетняк, поделилась новыми подробностями о Нацотборе "Евровидение 2019".

Tayanna уже два года подряд принимает участие в национальном отборе на международный песенный конкурс "Евровидение". Вполне вероятно, что третий раз для певицы станет удачным.

Если раньше Татьяна Решетняк, выступающая под псевдонимом Tayanna, говорила, что ее учасвие в национальном отборе на "Евровидение 2019" зависит от Андрея Данилко, который считает, что у певицы нет никаких шансов на победу, то теперь все в руках самой исполнительницы.

Знаменитость призналась, что у нее уже даже есть песня для конкурса. Однако, она еще не записана. По словам певицы, после прослушивания записанного трек команда и решит, стоит ли принимать участие в конкурсе.

"Мы с командой пока не решили однозначно, будем ли участвовать. Но скажу вам так: песня уже есть, осталось ее записать. Если после записи и прослушивания мы скажем "вау", и будем довольны результатом… Тогда, и примем окончательное решение - участвовать или нет", - поделилась певица.

Напомним, Tayanna пробовала свои силы и в 2016 году, и в 2017. Однако, оба раза исполнительница уступала своим коллегами группе "O.Torvald" и "MELOVIN", занимая второе место. Возможно, в третий раз певице удача улыбнется.