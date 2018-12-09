Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов

Новости культуры: Самая высокооплачиваемая рок-группа оказалась U2.

Издание Forbes продолжает подводить итоги года и публиковать рейтинги самых богатых знаменитостей. На этот раз очередь дошла до музыкантов, среди которых в первой тройке лидеров оказались группа U2, группа Coldplay и исполнитель Эд Ширан.

Ирландская рок-группа U2 заработала в этом году 118 млн долларов благодаря концертному туру в честь 30-летия музыкального альбома Joshua Tree, собравшему 2,7 млн поклонников по всему миру.

Вслед за ними идет британская группа Coldplay с годовым доходом в 115,5 млн долларов. В этом году исполнители сняли документальный фильм Coldplay: A Head Full of Dreams, в котором рассказали историю своего становления.

Замыкает тройку лидеров певец Эд Ширан, чей доход за год составил 110 млн долларов. Сейчас исполнитель гастролирует с концертным туром в поддержку нового музыкального альбома. В следующем году он впервые приедет в Россию и даст концерт на стадионе «Открытая арена» 19 июля 2019 года.

В первую десятку самых богатых музыкантов также попали:

Бруно Марс – 100 млн долларов

Кэти Перри – 83 млн долларов

Тейлор Свифт – 80 млн долларов

Джей Зи – 76,5 млн долларов

Guns N Roses – 71 млн долларов

Роджер Уотерс – 68 млн долларов

Шон P.Diddy Комбс – 64 млн долларов