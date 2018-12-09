"Х-фактор" 9 сезон 15 выпуск: проект покинули два участника (Видео)

Новости культуры: В субботу, 8 декабря, вокальное шоу Х-фактор (СТБ) начался третий прямой эфир.

В субботу, 8 декабря, на телеканале СТБ начался третий прямой эфир вокального шоу "Х-фактор- 9". Лучшие 8 участников проекта Х-фактор 2018 готовы удивить зрителей своим талантом в новом выпуске! Напомним, что в прошлом выпуске проект покинули сразу 3 участника.

В третьем прямом эфире "Х-фактор" участники будут выступать под аккомпанемент киевского симфонического оркестра. Давайте же вместе насладимся этим действом!

Сегодня вы увидите исполнение любимых песен под аккомпанемент настоящего оркестра от участников лучшего музыкального шоу страны.

Иван Ищенко – Happy.

Ольга Жмурина – Останусь.

Петр Гарасымив – Чито-Грито.

Дмитрий Волканов – Ямайка.

PALINA – Около тебя.

ZBSband – CrazyMFlove.

Duke Time – Bohemian Rhapsody.

Марк Савин – Танцы на стеклах.

Голосование и закулисье проекта.

Итоги зрительского голосования.

Песня за жизнь

PALINA – Песня за жизнь.

Иван Ищенко – Песня за жизнь.

Ольга Жмурина – Песня за жизнь.

Судьи приняли решение, что именно неординарная PALINA сегодня покидает проект Х-фактор 2018 в третьем прямом эфире. Также проект покинул Иван Ищенко.