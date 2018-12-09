Группа Kazka рассказала, как относится к своей популярности в России

Новости культуры: Песню группы "Плакала" крутят чуть ли не во всем мире.

Участники популярной украинской группы Kazka, которую заочно наградили российской музыкальной премией, сообщили, как относятся к своей популярности в России.

Вокалистка группы Александра Зарицкая отметила, что мировая популярность песни "Плакала", это очень большая ответственность.

"Это очень ответственно, очень серьезно, потому что украинская речь звучит везде. Теперь надо учить всех украинскому языку", - заявила певица.

Также исполнители признались, что их больше всего удивила их популярность в Папуа - Новой Гвинее, Колумбии, а также в Рио-де-Жанейро у них есть фанаты. Однако то, что украиноязычная песня стала хитом в России их совсем не удивило. "Нет, не удивило. Опять же, это прекрасно. Все страны слушают украинскую песню и мы гордимся этим", - отметила Александра.