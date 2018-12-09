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Воскресенье, 09.12.2018

Эминем и Джесси Реез представили новый клип на песню "Good Guy" (Видео)

Американский рэп-певец Эминем ошеломил поклонников новым клипом. В ролике артиста убивают во время ссоры. Ритмичную песню "Good Guy" Эминем записал с канадской певицей Джесси Реез. К треку музыканты сняли совместное видео, которое поразило сеть драматичностью и неожиданным финалом. Клип к песне "Good Guy" рассказывает трагическую историю о не слишком удачных отношениях. Эминем и Джесси сыграли роль влюбленных, которые потеряли чувства друг к другу и находятся на грани разрыва. После жаркой драки певица хладнокровно убивает Эминема и закапывает его за домом. Ролик, который рэпер опубликовал 7 декабря, всего за сутки получил почти 6 тысяч просмотров. Более 442 тысячи пользователей сети лайкнули новый клип, что может свидетельствовать об успехе песни "Good Guy".
24tv.ua
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21:19 Сегодня Телеграф
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