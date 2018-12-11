Александр Пономарев анонсировал новый клип

Новости культуры: Украинский певец Александр Пономарев показал тизер нового клипа, который снимали в пяти странах.

Знаменитый украинский певец Александр Пономарев представил тизер своего клипа на композицию "Зима". В клипе Александр стал волшебником, который преобразует обычный зимний вечер в настоящее чудо.

Видеоработу снимали в пяти странах мира в течение целого лета. Артист хочет, чтобы в этом клипе его поклонницы и поклонники холодными зимними вечерами смогли по-настоящему окунуться в лето.

Сам Александр рассказывает о клипе очень эмоционально, с восторгом: "Моя идея этого видео в процессе съемки обросла кучей невероятных "апгрейдов". Весь процесс был очень творческий, а я такое очень люблю! Съемки продолжались все лето и завели нас в пять стран мира. Где мы только не были, что мы только не делали, на чем только не передвигались – настоящие приключения. Такое я тоже очень люблю. Хочу, чтобы у всех моих поклонниц после просмотра этого клипа остался приятный привкус, а главное – чтобы они знали: мечты сбываются, а мы, мужчины, должны их реализовывать ". Режиссером видеоработы раз стал Влад Разиховский.