Украинская "рэп-воспитательница" Alyona Alyona собрала миллион просмотров на YouTube

Новости культуры: Миллион просмотров получил ее клип на песню "Головы", обнародованный 12 ноября.

Заведующая детсада в селе Дерновка Киевской области Алена Савраненко, которая прославилась на YouTube как рэп-исполнительница Alyona Alyona, собрала первый миллион просмотров под одним из своих видео.

Так, миллион просмотров получил ее клип на песню "Головы", обнародованный 12 ноября.

Отметим, что видео обогнало по количеству просмотров клип на трек "Рыбки", который всколыхнул сеть в середине октября и принес исполнительнице первый неожиданный успех.

Данный клип на данный момент собрал 993 тысячи просмотров. 27-летняя девушка посвящает хип-хопу свободное от работы время, для съемки первого клипа ей пришлось арендовать телефон. В общении с журналистами Елена признавалась, что не могла оправиться от интернет-славы. Большинство юзеров новоиспеченную реппершу хвалит.