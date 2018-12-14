Скачать
Пятница, 14.12.2018
Лукашенко заявил, что Порошенко отклонил его помощь по Донбассу
Лукашенко заявил, что Порошенко отклонил его помощь по Донбассу
Сколько украинцы будут платить за отопление и горячую воду: опубликованы новые тарифы
Сколько украинцы будут платить за отопление: новые тарифы
Промоутер Джошуа заявил о возвращении Кличко
Промоутер Джошуа заявил о возвращении Кличко
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника
День святой великомученицы Варвары: история и приметы праздника

"Песня про лицо": группа "Время и Стекло" выпустила новый клип (Видео)

&quot;Песня про лицо&quot;: группа &quot;Время и Стекло&quot; выпустила новый клип (Видео)
13:02 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская группа "Время и Стекло" впервые за долгое время выпустила новый клип.

Украинская группа "Время и Стекло" выпустила клип на свой новый хит под названием "Песня про лицо". За полчаса с момента премьеры клип собрал 23 тысячи просмотров. Видео размещено на канале группы в YouTube.

По сюжету клипа, "нечто, не поддающееся контролю" проникает в людей, "заряжая" их энергией и заставляя танцевать. Солистка групы Надя Дорофеева предстает в клипе в невероятно стильном образе. 

Девушка одета в черный топ, черный комбинезон, на шее у нее дерзкий чокер, а в ушах металлические сережки. Кроме того, в клипе у певица рыжие волосы и короткая стрижка. За полчаса с момента премьеры клип собрал 23 тысячи просмотров и более 4-х тысяч лайков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Клип, Позитив, Группа, Надя Дорофеева, Время и Стекло, Музіка, Песня про лицо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Больницы стали получать фейковые распоряжения о военном положении
02 Гороскоп на сегодня, 14 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
04 Приметы и суеверия на Новый год 2019: что можно, а что нельзя делать
05 Эпидемия наступает: украинцев предупреждают об "агрессивном" гриппе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На выходные погода резко изменится: синоптики обещают морозы и штормовой ветер
На выходные погода резко изменится: ударят морозы
Эпидемия наступает: украинцев предупреждают об &quot;агрессивном&quot; гриппе
Грипп наступает: зафиксирована первая смерть
Под Киевом в жилом многоэтажном доме взорвался газ, под завалами ищут людей
Под Киевом в жилом многоэтажном доме взорвался газ
Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния
Зонд Parker сфотографировал Солнце с рекордно близкого расстояния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь