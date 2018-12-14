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НЕАНГЕЛЫ презентовали новую драматическую песню

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НЕАНГЕЛЫ презентовали новую драматическую песню
14:13 Сегодня Телеграф hochu.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская поп-группа НеАнгелы выпустила новую композицию на песню "ПАПА".

В песне рассказана история непростых отношений с отцом главной героини. В ней все: воспоминания, обиды, надежды, ожидания и, конечно, безграничная любовь благодаря и вопреки. Эта песня — диалог с папой, песня-высказывание, песня — личная история одной из участниц группы НЕАНГЕЛЫ Славы Каминской.

Вот что говорит сама Слава о новой композиции:

Все мы родом из детства, так же, как и наши главные боли и страхи. Моя самая глубокая боль, которая живет во мне уже много лет, — расставание родителей. В жизни бывает всякое, но когда ты маленькая, совершенно не хочется разбираться во взрослых проблемах, а просто хочется чувствовать себя нужной, любимой и защищённой. Мне пришлось рано повзрослеть и самостоятельно научиться справляться со своими переживаниями. ПАПА для меня — не просто песня, это жизненная история. Уверена, меня поймут миллионы маленьких взрослых девочек, которые столкнулись с такой ситуацией, и они проживут эту песню так же глубоко, как и я.

А Вика призвала всех воспользоваться новогодними праздниками, чтобы провести время с близкими, а новый трек мотивирует говорить о личном и налаживать отношения.

Зимние каникулы – время, которое хочется посвятить близким людям. Мы не просто так презентуем песню "ПАПА" в канун новогодних праздников. Пускай она и лирическая, но, безусловно, о любви к самым родным. Высказывайте и отпускайте, прощайте, пытайтесь понять и не копите в себе обиды. Ведь лучшее, что в нас есть - это любовь. Значит, пускай она нами и правит!

Слава и Виктория в аккаунтах группы НЕАНГЕЛЫ запустили флешмоб, в котором просят поделиться фотографиями и личными историями отношений с отцами своих подписчиков. Присоединяйтесь!

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Музыка, Песня, Папа, Поп-группа, НеАнгелы.
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