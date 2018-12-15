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Олег Винник показал, что осталось за кадром тура "Ты в курсе"

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Олег Винник показал, что осталось за кадром тура &quot;Ты в курсе&quot;
12:42 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Артист поделился, о чем думает перед концертом, и поразмыслил об успехе.

Завершился грандиозный концертный тур Олега Винника, который сменил образ, под названием "Ты в курсе". Больше чем за полгода артист и его команда провели 17382 км в пути, объехали 30 городов, отыграли 45 концертов и собрали более 200 тыс. зрителей.

На протяжении семи месяцев в своих социальных сетях артист делился с поклонниками не только самыми яркими моментами выступлений, но и закулисьем гастролей. А в четверг, 13 декабря, на официальном YouTube-канале исполнителя опубликовали видео, в котором показано, как создавался тур 2018, чем особенный формат стадионных концертов, как формировалась музыкальная программа.

Сам же Олег рассказал, о чем думает перед выходом на сцену, какие эмоции испытывает после выступления, как за последний год изменилась его публика и в чем секрет успешного артиста.

О формате стадионных концертов:

"Безусловно, это совсем другие расклады и площадки. Кто из артистов не мечтает собрать Арену Львов? Я даже представить не мог такой масштаб. Очень красиво, когда весь стадион загорается огоньками. Конечно, случаются и экстремальные ситуации, порой приходится выступать в холод и дождь. Но люди счастливы, люди танцуют – это незабываемые драйвовые моменты"

О публике:

"На сегодняшний день, много приходит мужчин, приходят целые семьи: от бабушек, до внуков, приходят пары. И если кто-то считает, что это не так, пусть сами придут и посмотрят".

Перед концертом:

"Я никогда не волнуюсь из-за количества людей, больше переживаю о каких-то технических моментах, чтобы все работало, чтобы погода хорошая была, чтобы зрители не замерзли. В первую очередь, я человек, несу ответственность и хочу, чтобы все были счастливы".

После выступления:

"Я испытываю крутые эмоции. Когда получил роль Жана Вальжана в "Отверженных", выходя на улицу, ощущал, что сделал в своей жизни что-то важное, и даже воздух мне смаковал. Вот так и после моих концертов. Когда я понимаю, что все прошло достойно и все довольны – это большое счастье".

Об успехе:

"Чтобы стать успешным, ты должен быть самодостаточным человеком и откровенным со своим зрителем. Артист на сцене как открытая книга, должен делиться с людьми тем, что у тебя внутри: как тебе бывает больно, весело, как ты ощущаешь счастье. Получается, ты должен быть искренним. Нельзя, чтобы твои желания перевешивали ожидания и потребности зрителей. Если ты сумеешь найти золотую середину между тем что ты хочешь и тем, что нравится людям – это и будет успех".

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Музыка, Карьера, Видео, Тур, Фото, Артист, За кадром, Олег Винник, Ты в курсе.
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