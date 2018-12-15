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Камалия завоевала престижную награду в Австрии

Камалия завоевала престижную награду в Австрии
15:33 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Радостной новостью певица поделилась с поклонниками в сети.

Украинская певица Камалия, которая с отличием закончила магистратуру в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, вновь удивила своих поклонников. В Вене артистка получила престижную награду, которую вручают за превышение тиража записи - "Золотой диск".

Отличие Камалия завоевала за песню "Timeless", клип к которой собрал в сети более 11 миллионов просмотров. Этой радостной новостью певица поделилась в сети.

"Я со своим "Золотым диском" за песню "Timeless". Очень благодарна австрийским поклонникам за их любовь", – написала Камалия. На церемонию награждения артистка пришла в ярком платье с цветочным принтом и черным поясом.

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Австралия, Песня, Награда, Певица, Знаменитость, Камалия, Timeless, Золотой диск.
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