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"Х-фактор" 9 сезон 16 выпуск: проект покинули два участника (Видео)

&quot;Х-фактор&quot; 9 сезон 16 выпуск: проект покинули два участника (Видео)
10:57 Сегодня Телеграф

Новости культуры: В субботу, 15 декабря, вокальное шоу Х-фактор (СТБ) начался четвертый прямой эфир.

В субботу, 15 декабря, на телеканале СТБ начался четвертый прямой эфир вокального шоу "Х-фактор- 9". Шестеро харизматичных вокалистов продолжают бороться за звание лучшего, и сегодня каждый из них исполнит по две песни, которые им достались от конкурентов. Дмитрий Волканов, Марк Савин, Петр Гарасымив, Ольга Жмурина, Duke Time или ZBSband: кто из этих ребят не справится со своим музыкальным заданием и уже сегодня покинет лучшее вокальное шоу страны Х-фактор 2018, смотрите ниже в видео. 

Голосистые красавцы из группы Duke Time уже готовы исполнить самый популярный хит уходящего года под названием Цвет настроения синий.

Самый молодой участник нашего проекта Дмитрий Волканов до этого момента легко справлялся и с вокалом, и с волнением, и с конкуренцией. Но сегодня ему предстоит исполнить известный хит Олега Винника Біла голубка, которым Диму наградила наставница соперников – очаровательная NK.

Харизматичные любимцы публики из группы ZBSband уже готовы порадовать всех своих фанатов исполнением песни Будь, що буде.

На прошлой неделе представительнице категории "Девушки" Оле Жмуриной пришлось бороться за жизнь на проекте. Своим выступлением девушка сумела переубедить судей Х-фактор-9, что достойна остаться в шоу.

Петр Гарасымив уже готов спеть для вас красивую лирическую песню под названием А липи цвітуть. Его бархатный голос и непосредственная искренность точно не оставят вас равнодушными.

Марк Савин в прошлом эфире до слез растрогал всю страну своим пением. Сможет ли он повторить свой успех и достойно исполнить любимую песню армии фанатов группы Бумбокс Квіти у волоссі?

Продолжить четвертый прямой эфир уже готов представитель категории "Парни" Петр Гарасымив. Бороться за свое место в проекте Х-фактор 2018 он будет с песней Любов останньою ніколи не буває.

Обворожительная Ольга Жмурина спешит на сцену любимого шоу Х-фактор-9! В четвертом прямом эфире последняя представительница команды Олега Винника исполнит нереально крутой хит Tito & Tarantula – After Dark.

Duke Time – Осколки лета.

Дмитрий Волканов – Livin’ la Vida Loca.

Марк Савин – Я тебя люблю.

ZBSband – Пацик хоче у Львов.

Звездным гостем которого станет победитель восьмого сезона – Миша Панчишин (Ptashkin)! Сегодня рокер-романтик презентует свой драйвовый хит Вода ледяная на лучшей сцене страны и порадует уже известной песней!

Итоги зрительского голосования.

Петр Гарасымив – Песня за жизнь.

Ольга Жмурина – Песня за жизнь.

Duke Time – Песня за жизнь.

По итогам зрительского голосования в номинацию на вылет сегодня попали: Ольга Жмурина, Петр Гарасымив и группа Duke Time. Они уже спели свои песни за жизнь и готовы услышать решение судей.

К сожалению, проект покидает сразу два участника - Петр Гарасымив и капельная группе Duke Time.

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