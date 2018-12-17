MØ выступит в Киеве: лучшие клипы датской певицы (Видео)

Новости культуры: Мировая звезда MØ приедет в Киев летом на фестиваль UPark.

Датская певица MØ порадует присутствием всех своих украинских фанов на известном фестивале UPark, который состоится этим летом в Киеве. На выступление исполнительницы следует ожидать 18 июля.

Кстати, клип на песню Kamikaze MØ снимала на Троещине, так что ее приезд в Киев - уже не первый. Поэтому давайте оценим творчество певицы и посмотрим несколько ее видео.

MØ - Kamikaze

Major Lazer & DJ Snake - Lean On (feat. MØ)

MØ - Final Song

MØ - Imaginary Friend

MØ - Waste of Time

Карен Мари Эрстед, более известная как MØ - датская певица и автор песен, начавшая свою музыкальную деятельность в 2006 году. В 2013 году она выпустила свой первый мини-альбом "Bikini Daze", а в 2014-м - первый полноценный студийный альбом под названием "No Mythologies To Follow", который и принес ей популярность. В ноябре 2014 года MØ получила 4 награды на премии Danish Music Awards в номинациях: "Прорыв года", "Запись года","Лучший артист года" и "Клип года".