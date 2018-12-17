Голос країни 9: названы все имена судьей нового сезона шоу

Новости культуры: Молдавский исполнитель Дан Балан станет четвертым судьей вокального шоу "Голос країни".

Четыре имени звездных тренеров уже названы - к Потапу, Тине Кароль и Монатику присоединился 39-летний молдавский исполнитель Дан Балан. В новом промо-ролике Monatik станцевал под всемирно известный хит Dan Balan "Numa Numa". И, автор трека с удовольствием принял музыкальную эстафету от будущего соперника.

В этом году "Голос країни" пройдет под главной темой "Зірки серед нас". Ожидается, что новый сезон откроет нам новые имена и новых звезд. Конечно, это невозможно без обновленной тренерской панели, которая в этом году удивит телезрителей своим составом.

"Впервые за всю историю проекта, к украинским тренерам присоединилась звезда мирового уровня Dan Balan, который известен не только как исполнитель, но и как композитор. Поэтому Dan Balan планирует найти на проекте не просто талантливый голос, а человека, которому он напишет суперхит и который сможет выполнить его как можно лучше. Мы ждем от него новых решений и ярких эмоций", - рассказал главный продюсер проекта "Голос країни 9" Владимир Завадюк.