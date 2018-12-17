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"Щедрику" 100 лет: путь рождественской песни и интересные факты

&quot;Щедрику&quot; 100 лет: путь рождественской песни и интересные факты
18:53 Сегодня Телеграф

Новости культуры: В 1919 году появился последний вариант песни Щедрик, которой Николай Леонтович посвятил 18 лет жизни.

В Украине 100-летие современной украинской дипломатии не может пройти тихо и обыденно. Украинский центр культурных исследований Министерства культуры запустил два проекта – виртуальный музей нематериального культурного наследия и "Мировой триумф "Щедрика".

"Щедрик" давно известен в мире, но мало коррелирует с украинским автором Николаем Леонтовичем. Предлагаем вспомнить факты о нашем "Щедрике" и о том, как в 1919 году весь мир узнал о нем.

Мировая слава "Щедрика" пришла с легкой руки... Симона Петлюры. Дело в том, что в январе 1919 года по инициативе Председателя Директории УНР Симона Петлюры была создана Украинская республиканская капелла. Этот проект был общим с МИД УНР. Капелла под руководством Александра Кошица и Кирилла Стеценко гастролировала на протяжении 5,5 года в 17 странах, где проходили премьеры "Щедрика".

Впервые "Щедрик" прозвучал за рубежом 11 мая 1919 в Национальном театре Праги. Это был их коронный номер. Хористы дали более 200 концертов.

Интересные факты о "Щедрике"

  • У "Щедрика" пять авторских вариантов. Композитор Николай Леонтович посвятил ей 18 лет жизни: первый вариант появился в 1901 году последний в 1919.
  • Впервые "Щедрик" исполнили со сцены в 1916 году хором Киевского университета.
  • Англоязычная версия "Щедрика" была создана в 1936 году американцем украинского происхождения Петром Вильховским.
  • В США она была впервые исполнена в 1921 году со сцены Карнеги Холла в Нью-Йорке.
  • "Рождественский гимн колокольчиков" (Carol of the Bells) – именно под таким названием украинская щедривочка известна во всем мире.
  • В Украине существуют памятные монеты "Щедрик" номиналом 5 и 20 гривен, которые ввел в обращение Национальный банк Украины.
  • "Щедрик" прозвучал во многих культовых голливудских фильмах.
  • Множество музыкантов создали свою обработку "Щедрика". Такими ребятами стали и Pentatonix. Они акапельно спели "Щедрик" на английском языке.

А вот известная американская группа The Piano Guys записала свой кавер "Щедрика". Переделанный вариант мелодии в считанные недели получил бешеную популярность и сотни восторженных отзывов.

В каких голливудских фильмах звучит "Щедрик"

Кто не помнит наш "Щедрик" в фильме "Один дома". Это интересная адаптация украинской песни – Carol of the Bells.

Также наш "Щедрик" можно услышать в фильме "У зеркала два лица" с Барбарой Стрейзен.

В сериале "Менталист" эта песня связана с не особо счастливыми минутами – в момент звучания песни погибает Санта.

Английская версия "Щедрика" прозвучала также в мультсериале South Park. Это еще то зрелище, на любителя, как говорится.

Также "Щедрик" можно услыщать в фильмах "Крепкий орешек 2", "Гарри Поттер", "Семейка Адамсов", "Рождественские каникулы" и других.

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Факты, Путь, Голливудские фильмы, Николай Леонтович, Новый год 2019, Рождество 2019, Песня "Щедрик".
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