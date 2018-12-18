Группа "The Hardkiss" выпустила новый клип на песню "Коханці" (Видео)

Группа The Hardkiss представила клип на песню "Коханці", которая вошла в альбом коллектива "Залізна ластівка". Режиссером ролика выступил креативный и музыкальный продюсер группы Вал Бебко, а вторым режиссером стала Инна Грабар. Специально для съемок клипа группа построила целый город – "город любовников, каждый из которых травмирован опытом прошлых отношений". "Моя героиня в клипе ведет монолог, обращается к любимому человеку, который больше не слышит и ничего не испытывает к ней. Еще одна героиня - это образ чистой невинной души, которая попадает в мир искушения и страсти. Ее белое платье становится грязным от чужих рук - это такой символ влияния, которое люди оказывают друг на друга. В клипе есть еще несколько героев и сюжетных линий, символов и тайных смыслов - пусть зрители прочитают их самостоятельно", - рассказала солистка группы Юлия Санина.