Игорь Кондратюк рассказал о закрытии развлекательного шоу "Караоке на майдане"

Новости культуры: В воскресенье, 16 декабря, команда отсняла последний эфир, который станет завершающим в его истории.

Бессменный ведущий развлекательного шоу рассказал, почему пришла мысль закрыть проект после 20 лет успешного существования. "Караоке на майдане" для меня, как и для многих, стало отдушиной в жизни. Я выхожу перед своими зрителями и сам пою с ними, ни о чем не думая. Программа уже устарела, она придумана еще в прошлом веке. Однако каждый раз, приезжая с ней в новый город, я собираю на площадке больше пяти тысяч человек", – сказал автор проекта Игорь Кондратюк.

Также он намекнул, что хочет запустить похожую программу, но на другом, лучшем уровне, чтобы она продержалась на экранах так же долго, как "Караоке".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Камон!!! Фінал фіналів!!! #20роківКараокеНаМайдані #моєКараокеНаМайдані #ігоркондратюк Публикация от Igor Kondratiuk (@kondratiukofficial) 15 Дек 2018 в 10:44 PST

в 2014 году проект, который дал карьерный толчок Тине Кароль, Виталию Козловскому, Максу Барских, Маше Собко, Тарасу Тополе и Alyosha, внесли в "Книгу рекордов Украины" как "Самый развлекательный проект".