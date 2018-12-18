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Игорь Кондратюк рассказал о закрытии развлекательного шоу "Караоке на майдане"

Игорь Кондратюк рассказал о закрытии развлекательного шоу &quot;Караоке на майдане&quot;
17:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры: В воскресенье, 16 декабря, команда отсняла последний эфир, который станет завершающим в его истории.

Бессменный ведущий развлекательного шоу рассказал, почему пришла мысль закрыть проект после 20 лет успешного существования. "Караоке на майдане" для меня, как и для многих, стало отдушиной в жизни. Я выхожу перед своими зрителями и сам пою с ними, ни о чем не думая. Программа уже устарела, она придумана еще в прошлом веке. Однако каждый раз, приезжая с ней в новый город, я собираю на площадке больше пяти тысяч человек", – сказал автор проекта Игорь Кондратюк.

Также он намекнул, что хочет запустить похожую программу, но на другом, лучшем уровне, чтобы она продержалась на экранах так же долго, как "Караоке".

 
 
 
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Камон!!! Фінал фіналів!!! #20роківКараокеНаМайдані #моєКараокеНаМайдані #ігоркондратюк

Публикация от Igor Kondratiuk (@kondratiukofficial)

в 2014 году проект, который дал карьерный толчок Тине Кароль, Виталию Козловскому, Максу Барских, Маше Собко, Тарасу Тополе и Alyosha, внесли в "Книгу рекордов Украины" как "Самый развлекательный проект".

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Все по теме:

Шоу, Музыкальное шоу, Игорь Кондратюк, Караоке на майдане, Развлекательное шоу.
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