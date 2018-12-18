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Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019
Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019

Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019

Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019
21:28 Сегодня Телеграф

Новости культуры: Церемония награждения состоится в марте 2019 года.

Оргкомитет премии YUNA представил список номинантов в 14 номинациях. Церемония награждения состоится в столичном Дворце Спорта в марте 2019 года.

Номинанты в категории "Лучший исполнитель":

 

  • MONATIK
  • Арсен Мирзоян
  • Макс Барских
  • Олег Винник;
  • Сергей Бабкин.

Номинанты в категории "Лучшая исполнительница":

  • Джамала;
  • NK (Настя Каменских)
  • TAYANNA;
  • Оля Полякова;
  • Кристина Соловей.

Номинанты в категории "Лучшая поп-группа":

  • KADNAY;
  • KAZKA;
  • MOZGI;
  • ONUKA;
  • Время и Стекло.

Номинанты в категории "Лучшая рок-группа":

  • O.Torvald;
  • Pianoбой;
  • The HARDKISS;
  • Антитела;
  • Без Ограничений.

Номинанты в категории "Лучшая песня на другом языке":

  • "Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
  • "Superstar" – Светлана Лобода;
  • "Глубоко" – Монатик и Надя Дорофеева;
  • "Сделай громче" – Макс Барских;
  • "Это моя ночь" – NK.

Номинанты в категории "Лучший дуэт":

  • "Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
  • "Глубоко" – Mонатик и Надя Дорофеева;
  • "Лучший день" – Олег Винник и Потап;
  • "Держи меня" – Бумбокс и The Gitas;
  • "Этот день" – Mонатик и Нина Матвиенко.

Номинанты в категории "Лучший альбом":

  • Black Water – MARUV;
  • KARMA – KAZKA;
  • Mozaиka – Onuka;
  • Железная ласточка – Тhe HARDKISS;
  • Держи меня – TAYANNA.

Номинанты в категории "Лучший видеоклип":

  • Drunk Groove – Maruv и BOOSIN;
  • Superstar – Светлана Лобода;
  • TDME – Антитела;
  • Глубоко – Mонатик и Надя Дорофеева;
  • Плакала – KAZKA.

Номинанты в категории "Открытие года":

  • Alina Pash;
  • BOOSIN;
  • MARUV;
  • NK;
  • The Gitas.

Номинанты в категории "Лучший эстрадный хит":

  • "Мама" – Оля Полякова;
  • "Лучший день" – Олег Винник и Потап;
  • «Не прячь глаз" – Ирина Билык;
  • "Держи" – NK;
  • "Как жить без тебя" – Олег Винник.

Номинанты в категории "Лучший электронный хит":

  • "Afrika" – Иван Дорн;
  • "Animal" – Onuka;
  • "Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
  • "Focus On Me" – MARUV;
  • "Тело" – KADNAY.

Номинанты в категории "Лучший хип-хоп хит":

  • "Bitanga" – Alina Pash;
  • "Алё, алё" – MOZGI;
  • "Покопокохай" – TamerlanAlena;
  • "Рыбки" – Alyona Alyona;
  • "Файно" – MamaRika.

Номинанты в категории "Лучшее концертное шоу":

  • Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове;
  • Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)
  • Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)
  • Концерт "День независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)
  • Шоу "Железная ласточка" (The HARDKISS).

Участников мероприятия ожидает не только фееричное шоу, но и изменение в правилах награждения. Да, организационный комитет YUNA 2019 добавил две номинации – "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший электронный хит". А вот на премию "Лучшая песня" будет претендовать исключительно та композиция, 90% которой написано на украинском.

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Все по теме:

Премия, Музыка, Знаменитости, Песни, Номинанты, Клипы, Певцы, Имена, YUNA 2019.
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