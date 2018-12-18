Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019

Новости культуры: Церемония награждения состоится в марте 2019 года.

Оргкомитет премии YUNA представил список номинантов в 14 номинациях. Церемония награждения состоится в столичном Дворце Спорта в марте 2019 года.

Номинанты в категории "Лучший исполнитель":

MONATIK

Арсен Мирзоян

Макс Барских

Олег Винник;

Сергей Бабкин.

Номинанты в категории "Лучшая исполнительница":

Джамала;

NK (Настя Каменских)

TAYANNA;

Оля Полякова;

Кристина Соловей.

Номинанты в категории "Лучшая поп-группа":

KADNAY;

KAZKA;

MOZGI;

ONUKA;

Время и Стекло.

Номинанты в категории "Лучшая рок-группа":

O.Torvald;

Pianoбой;

The HARDKISS;

Антитела;

Без Ограничений.

Номинанты в категории "Лучшая песня на другом языке":

"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;

"Superstar" – Светлана Лобода;

"Глубоко" – Монатик и Надя Дорофеева;

"Сделай громче" – Макс Барских;

"Это моя ночь" – NK.

Номинанты в категории "Лучший дуэт":

"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;

"Глубоко" – Mонатик и Надя Дорофеева;

"Лучший день" – Олег Винник и Потап;

"Держи меня" – Бумбокс и The Gitas;

"Этот день" – Mонатик и Нина Матвиенко.

Номинанты в категории "Лучший альбом":

Black Water – MARUV;

KARMA – KAZKA;

Mozaиka – Onuka;

Железная ласточка – Тhe HARDKISS;

Держи меня – TAYANNA.

Номинанты в категории "Лучший видеоклип":

Drunk Groove – Maruv и BOOSIN;

Superstar – Светлана Лобода;

TDME – Антитела;

Глубоко – Mонатик и Надя Дорофеева;

Плакала – KAZKA.

Номинанты в категории "Открытие года":

Alina Pash;

BOOSIN;

MARUV;

NK;

The Gitas.

Номинанты в категории "Лучший эстрадный хит":

"Мама" – Оля Полякова;

"Лучший день" – Олег Винник и Потап;

«Не прячь глаз" – Ирина Билык;

"Держи" – NK;

"Как жить без тебя" – Олег Винник.

Номинанты в категории "Лучший электронный хит":

"Afrika" – Иван Дорн;

"Animal" – Onuka;

"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;

"Focus On Me" – MARUV;

"Тело" – KADNAY.

Номинанты в категории "Лучший хип-хоп хит":

"Bitanga" – Alina Pash;

"Алё, алё" – MOZGI;

"Покопокохай" – TamerlanAlena;

"Рыбки" – Alyona Alyona;

"Файно" – MamaRika.

Номинанты в категории "Лучшее концертное шоу":

Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове;

Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)

Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)

Концерт "День независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)

Шоу "Железная ласточка" (The HARDKISS).

Участников мероприятия ожидает не только фееричное шоу, но и изменение в правилах награждения. Да, организационный комитет YUNA 2019 добавил две номинации – "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший электронный хит". А вот на премию "Лучшая песня" будет претендовать исключительно та композиция, 90% которой написано на украинском.