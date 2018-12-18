Стали известны имена номинантов на премию YUNA-2019

Новости культуры: Церемония награждения состоится в марте 2019 года.
Оргкомитет премии YUNA представил список номинантов в 14 номинациях. Церемония награждения состоится в столичном Дворце Спорта в марте 2019 года.
Номинанты в категории "Лучший исполнитель":
MONATIK
Арсен Мирзоян
Макс Барских
Олег Винник;
Сергей Бабкин.
Номинанты в категории "Лучшая исполнительница":
Джамала;
NK (Настя Каменских)
TAYANNA;
Оля Полякова;
Кристина Соловей.
Номинанты в категории "Лучшая поп-группа":
KADNAY;
KAZKA;
MOZGI;
ONUKA;
Время и Стекло.
Номинанты в категории "Лучшая рок-группа":
O.Torvald;
Pianoбой;
The HARDKISS;
Антитела;
Без Ограничений.
Номинанты в категории "Лучшая песня на другом языке":
"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
"Superstar" – Светлана Лобода;
"Глубоко" – Монатик и Надя Дорофеева;
"Сделай громче" – Макс Барских;
"Это моя ночь" – NK.
Номинанты в категории "Лучший дуэт":
"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
"Глубоко" – Mонатик и Надя Дорофеева;
"Лучший день" – Олег Винник и Потап;
"Держи меня" – Бумбокс и The Gitas;
"Этот день" – Mонатик и Нина Матвиенко.
Номинанты в категории "Лучший альбом":
Black Water – MARUV;
KARMA – KAZKA;
Mozaиka – Onuka;
Железная ласточка – Тhe HARDKISS;
Держи меня – TAYANNA.
Номинанты в категории "Лучший видеоклип":
Drunk Groove – Maruv и BOOSIN;
Superstar – Светлана Лобода;
TDME – Антитела;
Глубоко – Mонатик и Надя Дорофеева;
Плакала – KAZKA.
Номинанты в категории "Открытие года":
Alina Pash;
BOOSIN;
MARUV;
NK;
The Gitas.
Номинанты в категории "Лучший эстрадный хит":
"Мама" – Оля Полякова;
"Лучший день" – Олег Винник и Потап;
«Не прячь глаз" – Ирина Билык;
"Держи" – NK;
"Как жить без тебя" – Олег Винник.
Номинанты в категории "Лучший электронный хит":
"Afrika" – Иван Дорн;
"Animal" – Onuka;
"Drunk Groove" – Maruv и BOOSIN;
"Focus On Me" – MARUV;
"Тело" – KADNAY.
Номинанты в категории "Лучший хип-хоп хит":
"Bitanga" – Alina Pash;
"Алё, алё" – MOZGI;
"Покопокохай" – TamerlanAlena;
"Рыбки" – Alyona Alyona;
"Файно" – MamaRika.
Номинанты в категории "Лучшее концертное шоу":
Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове;
Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)
Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)
Концерт "День независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)
Шоу "Железная ласточка" (The HARDKISS).
Участников мероприятия ожидает не только фееричное шоу, но и изменение в правилах награждения. Да, организационный комитет YUNA 2019 добавил две номинации – "Лучший хип-хоп хит" и "Лучший электронный хит". А вот на премию "Лучшая песня" будет претендовать исключительно та композиция, 90% которой написано на украинском.
Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.
Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.