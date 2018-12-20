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Злата Огневич представила новый студийный альбом

Злата Огневич представила новый студийный альбом
00:30 Сегодня Телеграф hronika.info Фото: Instagram

Новости культуры: Украинская певица Злата Огневич выпустила альбом под названием "Грани"

Звезда не побоялась и проэкспериментировала с музыкой и выпустила новый замечательный альбом "Грани". По словам Златы Огневич, это своеобразная музыкальная исповедь, которая максимально раскрывает певицу с разных сторон. Кроме этого, в новой пластинке поклонники услышат уже известные хиты – "Танцевать", "Do меня" и "Doloni", а также один из главных треков диска – танцевальный хит "Единый".

Несмотря на известные треки в пластинку вошли песни "Исповедь" и "Сила", которые добавили свежий музыкальный глоток в репертуар артистки.

"Для меня это не просто студийный альбом, а саундтрек моей обнаженной души. Это смелый вызов самой себе, на что я долго не решалась. Пластинка для тех, кто готов воспринимать новое и необычное, кто готов на эксперименты со своим музыкальным вкусом", – рассказала Злата Огневич.

Стоит отметить, что пластинка уже доступна меломанам на всех музыкальных платформах, а также в YouTube.

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Музыка, Студийный альбом, Злата Огневич, Грани.
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