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Легендарная группа посвятила новый сингл Стивену Хокингу

Легендарная группа посвятила новый сингл Стивену Хокингу
14:47 Сегодня Телеграф strana.ua

Новости культуры: Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй представит первый за 20 лет сингл, посвященный NASA и Стивену Хокингу

Брайан Мэй, гитарист легендарной группы Queen, в Центре управления полетами NASA впервые за 20 лет записал сингл.

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В новогоднюю ночь Мэй представит песню New Horizons. В это же время будет официально завершена многолетняя миссия автоматической межпланетной станции "Новые горизонты", путешествовавшей к Плутону. " Для меня было захватывающим испытанием объединить две стороны моей жизни - астрономию и музыку. Этот проект дал мне новый заряд энергии", - сказал Мэй. Музыкант также отметил, что сингл посвящен завершающейся миссии и будет содержать слова покойного ученого Стивена Хокинга.

До того, как начал играть в группе Queen, Брайан Мэй занимался астрономией, он является доктором астрофизики. На время музыкальной деятельности Мэй приостановливал научную работу. Музыкант продолжает заниматься наукой в области теоретической физики и математики.

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Queen, НАСА, Стивен Хокинг, Брайан Мэй, Сингл.
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