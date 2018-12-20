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Украинская "рэп-воспитательница" alyona alyona представила новый клип (Видео)

Украинская &quot;рэп-воспитательница&quot; alyona alyona представила новый клип (Видео)
19:06 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: Скриншот

Новости культуры: Алена Савраненко уволилась из детского сада и собирается переехать в Киев.

Украинская "рэп-воспитательница", звезда YouTube alyona alyona представила новый клип, который получил название "Залишаю свій дім". Под давлением преподавателей Алена Савренанко покинула работу в детском саду и планирует переехать в Киев для того, чтобы построить рэп-карьеру.

В клипе появились настоящие родители Алены, а режиссер ролика заявил: "Мы ничего не придумываем, просто показываем ее реальную жизнь".

27-летняя Алена Савраненко живет в селе Барышевка Киевской области и работала в детском саду. Она посвящала хип-хопу свободное от работы время, а для записи первого клипа ей пришлось арендовать смартфон.

Первым клипом Алены стало видео на песню "Рибки", ролик вышел в середине октября и на данный момент собрал более миллиона просмотров на YouTube. Песня принесла девушке не только славу в интернете, но и номинацию на премию Yuna в категории "Лучший хип-хоп хит".

Позже были выпущены "Рибки 2", "Голови" и "Відчиняй". Клип на песню "Голови" принес исполнительнице первый миллион просмотров на видеохостинге.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Alyona Alyona, Залишаю свій дім, Алена Савраненко, рэп-воспитательница.
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