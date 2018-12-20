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Четверг, 20.12.2018
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Названы номинанты на премию YUNA-2019: список
Названы номинанты на премию YUNA-2019: список

Названы номинанты на премию YUNA-2019: список

Названы номинанты на премию YUNA-2019: список
19:59 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры: Церемония награждения состоится в марте 2019 года.

Оргкомитет премии YUNA представил список номинантов в 14 номинациях. Церемония награждения состоится в столичном Дворце Спорта в марте 2019 года.

Номинанты в категории "Лучший исполнитель":

Monatik

Арсен Мирзоян

Макс Барских

Олег Винник

Сергей Бабкин

Номинанты в категории "Лучшая исполнительница":

Jamala

NK

TAYANNA

Оля Полякова

Кристина Соловий

Номинанты в категории "Лучшая поп-группа":

KADNAY

KAZKA

MOZGI

Onuka

Время и Стекло

Номинанты в категории "Лучшая рок-группа":

O.Torvald

Panoбой

The HARDKISS

Антитела

Без Обмежень

Номинанты в категории "Лучшая песня на другом языке":

Drunk Groove - Maruv и BOOSIN

Superstar - LOBODA

Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева

Сделай громче - Макс Барских

Это моя ночь - NK

Номинанты в категории "Лучший дуэт":

Drunk Groove - Maruv и BOOSIN

Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева

Лучший день - Олег Винник и Потап

Держи меня - Бумбокс и The Gitas

Этот день - MONATIK и Нина Матвиенко

Номинанты в категории "Лучший альбом":

Black Water - MARUV

KARMA - KAZKA

Mozaиka- Onuka

Железная ласточка - the HARDKISS

Держи меня - TAYANNA

Номинанты в категории "Лучший видеоклип":

Drunk Groove - Maruv и BOOSIN

Superstar - LOBODA

TDME - Антитела

Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева

Плакала - KAZKA

Номинанты в категории "Открытие года":

Alina Pash

BOOSIN

MARUV

NK

The Gitas

Номинанты в категории "Лучший эстрадный хит":

Мама - Оля Полякова

Лучший день - Олег Винник и Потап

Не скрывай глаз - Ирина Билык

Держи - NK

Как жить без тебя - Олег Винник

Номинанты в категории "Лучший электронный хит":

Afrika - Иван Дорн

Animal - Onuka

Drunk Groove - Maruv и BOOSIN

Focus On Me - MARUV

Тело - KADNAY

Номинанты в категории "Лучший хип-хоп хит":

Bitanga - Alina Pash

Алё, алё - MOZGI

Покопокохай - TamerlanAlena

Рыбки - Alyona Alyona

Прекрасно - MamaRika

Номинанты в категории "Лучшее концертное шоу":

Большой стадионный концерт "Кузьма - 50" во Львове

Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)

Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)

Концерт "День независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)

Шоу "Железная ласточка" (The HARDKISS)

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Все по теме:

Премия, Музыка, Список, Номинанты, YUNA 2019.
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