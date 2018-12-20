Названы номинанты на премию YUNA-2019: список

Оргкомитет премии YUNA представил список номинантов в 14 номинациях. Церемония награждения состоится в столичном Дворце Спорта в марте 2019 года.
Номинанты в категории "Лучший исполнитель":
Monatik
Арсен Мирзоян
Макс Барских
Олег Винник
Сергей Бабкин
Номинанты в категории "Лучшая исполнительница":
Jamala
NK
TAYANNA
Оля Полякова
Кристина Соловий
Номинанты в категории "Лучшая поп-группа":
KADNAY
KAZKA
MOZGI
Onuka
Время и Стекло
Номинанты в категории "Лучшая рок-группа":
O.Torvald
Panoбой
The HARDKISS
Антитела
Без Обмежень
Номинанты в категории "Лучшая песня на другом языке":
Drunk Groove - Maruv и BOOSIN
Superstar - LOBODA
Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева
Сделай громче - Макс Барских
Это моя ночь - NK
Номинанты в категории "Лучший дуэт":
Drunk Groove - Maruv и BOOSIN
Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева
Лучший день - Олег Винник и Потап
Держи меня - Бумбокс и The Gitas
Этот день - MONATIK и Нина Матвиенко
Номинанты в категории "Лучший альбом":
Black Water - MARUV
KARMA - KAZKA
Mozaиka- Onuka
Железная ласточка - the HARDKISS
Держи меня - TAYANNA
Номинанты в категории "Лучший видеоклип":
Drunk Groove - Maruv и BOOSIN
Superstar - LOBODA
TDME - Антитела
Глубоко - MONATIK и Надя Дорофеева
Плакала - KAZKA
Номинанты в категории "Открытие года":
Alina Pash
BOOSIN
MARUV
NK
The Gitas
Номинанты в категории "Лучший эстрадный хит":
Мама - Оля Полякова
Лучший день - Олег Винник и Потап
Не скрывай глаз - Ирина Билык
Держи - NK
Как жить без тебя - Олег Винник
Номинанты в категории "Лучший электронный хит":
Afrika - Иван Дорн
Animal - Onuka
Drunk Groove - Maruv и BOOSIN
Focus On Me - MARUV
Тело - KADNAY
Номинанты в категории "Лучший хип-хоп хит":
Bitanga - Alina Pash
Алё, алё - MOZGI
Покопокохай - TamerlanAlena
Рыбки - Alyona Alyona
Прекрасно - MamaRika
Номинанты в категории "Лучшее концертное шоу":
Большой стадионный концерт "Кузьма - 50" во Львове
Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)
Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)
Концерт "День независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)
Шоу "Железная ласточка" (The HARDKISS)