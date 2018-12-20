Участница знаменитой британской группы "Spice Girls" впервые посетит Украину

Новости культуры: Артистка выступит на популярном шоу.

Участница одной из самых популярных групп 90-х Spice Girls Mel C впервые посетит Украину. Уже 22 декабря выступит в финале шоу "Х-фактор". Отметим, что в ноябре этого года стало известно, что группа объявила о своем воссоединении и отправится в мировой тур.

Мелани призналась, что уже давно хотела приехать в Украину, однако ей помешали некоторые обстоятельств и Мел не смогла приехать.

"Честно говоря, знаю не так много об Украине и очень надеюсь познакомиться с ней в этот раз", – говорит певица.

Также, на вопрос о том, долго ли Mel C размышляла, приехать ли ей в Украину, артистка ответила: "Я сразу же согласилась приехать. Во-первых, потому что давно хочу увидеть Украину, а во-вторых, это же так круто — выступить на шоу "Х-фактор"!".

Отметим, что Spice Girls образовалась в 1994 году. Отметим, что это не первый раз, когда Spice Girls объявляли о воссоединении. В 2007 году они провели тур в поддержку нового альбома "Greatest Hits".