Скачать
Четверг, 20.12.2018
На Азовском море создадут военную базу
На Азовском море создадут военную базу
УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви
УПЦ МП просят Порошенко ветировать закон о переименовании церкви
УЕФА определил лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Лучший гол групповой стадии Лиги чемпионов (Видео)
Названы номинанты на премию YUNA-2019: список
Названы номинанты на премию YUNA-2019: список

Участница знаменитой британской группы "Spice Girls" впервые посетит Украину

Участница знаменитой британской группы &quot;Spice Girls&quot; впервые посетит Украину
20:11 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Артистка выступит на популярном шоу.

Участница одной из самых популярных групп 90-х Spice Girls Mel C впервые посетит Украину. Уже 22 декабря выступит в финале шоу "Х-фактор". Отметим, что в ноябре этого года стало известно, что группа объявила о своем воссоединении и отправится в мировой тур.

Мелани призналась, что уже давно хотела приехать в Украину, однако ей помешали некоторые обстоятельств и Мел не смогла приехать.

"Честно говоря, знаю не так много об Украине и очень надеюсь познакомиться с ней в этот раз", – говорит певица.

Также, на вопрос о том, долго ли Mel C размышляла, приехать ли ей в Украину, артистка ответила: "Я сразу же согласилась приехать. Во-первых, потому что давно хочу увидеть Украину, а во-вторых, это же так круто — выступить на шоу "Х-фактор"!".

Отметим, что Spice Girls образовалась в 1994 году. Отметим, что это не первый раз, когда Spice Girls объявляли о воссоединении. В 2007 году они провели тур в поддержку нового альбома "Greatest Hits".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Концерт, Украина, Музыка, Spice Girls, Х-фактор, Певица, Британская группа, 22 декабря, Mel C.
загрузка...
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 декабря 2018: все знаки Зодиака
02 Маникюр 2019: шикарные идеи светлого маникюра
03 Что ждет украинцев с нового года: важные изменения
04 Какие знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году
05 После принятия "церковного закона" нардепы устроили массовую драку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 21 декабря: потеплеет, ожидается небольшой снег
В Украине потеплеет и пройдет снег
В Украине снизились расходы на субсидии
В Украине снизились расходы на субсидии
Марчук: Россия отказалась от собственного предложения по обмену пленными
РФ отвергла два варианта обмена пленными
Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Что нельзя делать на Новый год 2019: главные запреты новогодней ночи
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь