Майли Сайрус перепела известную рождественскую песню "Santa Baby" (Видео)

Майли Сайрус стала гостьей шоу Джимми Фэллона "The Tonight Show", на котором всегда происходит какой-то веселый движ. На этот раз Майли пришлось петь в прямом эфире известную рождественскую песню "Santa Baby". Но певица решила ее немного изменить по своему вкусу и придумала новые слова. Яхта, кабриолет и платиновая шахта - вот, что звезда ждет от Санты в этом году. Также в тексте прозвучало то, что в праздничной коробочке певица хочет найти гендерное равенство и уважение. А эта кроха знает толк в подарках! Одним словом, исполнение песни "Santa Baby" в версии Майли Сайрус - просто божественное, оцените.