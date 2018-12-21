Ирина Билык подарила поклонникам новую новогоднюю песню (Видео)

Известная украинская певица Ирина Билык порадовала поклонников новой песней. К тому же еще и патриотической! Артистка записала песню на украинском языке "З Новим роком, Україно!" и выпустила клип. Артистка отметила, что хотела бы, чтобы именно эта песня звучала в каждом доме за праздничным столом и во время всех новогодних праздников. По ее мнению, она способна объединить Украину от востока к западу, от юга до севера. "Я хочу подарить Украине новую песню с новогодним названием и пожеланием "С Новым годом, Украина!". В этот раз я хочу вложить даже в название песни совсем другой месcедж. Для Украины следующий год должен быть действительно абсолютно новым, годом без войны, без слез, без политических дрязг. Я уверена, что после того, как эту песню прослушают все украинцы, наступит волшебное время и в нашу страну придет светлая, яркая, веселая и прекрасная жизнь. Я уверена, что эта песня волшебная, и она принесет удачу каждому из нас и всей Украине. Ее должны прослушать не только в больших городах, но и в самых дальних глубинках, а когда все прослушают, наступит по-настоящему волшебное время для всей страны", – поделилась Билык.