Дженнифер Лопес представила эффектный клип, в котором снялась вместе с дочерью (Видео)

Ролик появился на официальном YouTube-канале Дженнифер Лопес несколько часов назад. За это время эффектный клип собрал уже более 430 тысяч просмотров и массу позитивных комментариев. В кадре исполнительница в окружении девушек в черных брючных костюмах предстает в ярком красном наряде. По всей видимости, Лопес руководит рядом красавиц. Также артиста снялась в таком же образе, как и ее подчиненные. В черном костюме и светлом пальто Лопес невзирая на трудности и природные условия, взбирается на вершину. Кстати, в ролике также снялась маленькая дочь Дженнифер - 10-летняя Эмма. композиция стала саундтреком к фильму "Начни сначала", где Дженнифер Лопес сыграла главную песню. Режиссером выпущенного ролика стала сама исполнительница.