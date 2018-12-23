"Х-фактор" 9 сезон 17 выпуск: как прошел финал шоу (Видео)

Новости культуры: В субботу, 22 декабря, вокальное шоу Х-фактор (СТБ) начался пятый прямой эфир.

В субботу, 22 декабря, на телеканале СТБ начался пятый прямой эфир вокального шоу "Х-фактор- 9". Традиционно в финале вокального шоу "Х-фактор" участники поют в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. 9 сезон не станет исключением, и уже в субботу впервые на украинской сцене экс-солистка Melanie C культовых Spice Girls, которая исполнит несколько своих хитов, один из которых совместно с финалистом шоу. А также на сцене "Х-фактора" легенда британской музыки Alex Clare, и тот, чьи хиты сводят с ума — MONATIK. А четвертая звезда удивит своим появлением на сцене не только зрителей, но и членов жюри.

Кроме дуэта со звездой финалисты исполнят еще по 2 композиции, одна из которой та, с которой они получили "Да" от судей на кастингах "Х-фактора". Неделя подготовки к эфиру была очень эмоциональной, ведь участники познакомили своих наставников с родными и близкими им людьми. Ольга Жмурина устроила встречу Олегу Виннику со своим мужем, а Дима Волканов, Марк Савин и ребята из ZBSband представили наставников своим мамам. Не обошлось без смешных и трогательных историй из детства и сюрпризов от судей.

Но уже в эту субботу двое из них покинут проект, а зрители узнают имена суперфиналистов, которые на гала-концерте сразятся за победу в шоу и профессиональную поддержку на сумму 1 миллион гривен.

На сцену выйдет самый младший участник - Дима Волканов. Сейчас он порадует зрителей песней Historia de un amor, которая уже принесла ему успех на кастингах.

Прошлый раз ребята ZBSband спели свою авторскую песню, которая понравилась судьям и зрителям. Сегодня они приготовили для вас еще одну собственную песню, которую вы уже могли слышать во время кастингов.

В прошлом эфире Ольга Жмурина снова едва не покинула проект. Но как второе попадание в номинацию на вылет повлияло на Олю смотрите сами в видео.

На сцену готов выйти невероятно харизматичный Марк Савин, который уже сумел завоевать сердца зрителей. В предыдущем эфире он даже прошел сквозь огонь. Не пропустите - Марк Савин с песней Iron Sky.

Прямо сейчас на сцене нашего проекта вы увидите удивительного MONATIK вместе с позитивными ZBSband. Это что-то невероятное!

И сейчас пришло время, которого многие ждали целую неделю - на сцене появиться загадка этого вечера - Верка Сердючка. Смотрите прямо сейчас выступление невероятной гостьи вместе с Дмитрием Волкановым. Не пропустите - впереди самое интересное!

Ольга Жмурина выйдет на сцену вместе с британской певицей Melanie C, которая известна, как участница самой популярной, в истории развития музыкального бизнеса, девичьей группы Spice Girls.

Сейчас вы увидите харизматичного Марка Савина, который споет вместе с легендой британской музыки Alex Clare. Они приготовили для вас незабываемое выступление.

Дмитрий Волканов споет песню Голуби известного исполнителя Сергея Трофимова, которого вы наверняка слышали.

Сейчас на сцену снова выйдут зажигательные ребята ZBSband. Это уже третье их выступление за сегодня и сейчас они исполнят песню Макса Коржа - Тралики.

Ольга Жмурина уже услышала восторженные комментарии судей после ее выступления со звездой. И сейчас Оля готова исполнить еще одну песню - О нем Ирины Дубцовой.

Последним в финале нашего шоу выступит мужественный Марк Савин. Он уже услышал мнение судей о своих первых двух выступлениях и сейчас готов исполнить третью композицию Беги по небу.

Линии для голосования закрыты, но прямо сейчас вы сможете еще раз насладиться выступлениями финалистов шоу Х-фактор 2018, которые пели сегодня вместе популярными звездами эстрады. Давайте все вместе вспомним лучшее моменты этого незабываемого вечера на шоу Х-фактор 9.

На сцену выйдет удивительная Melanie C. Ее хиты до сих пор известны во всем мире, она кумир миллионов и непревзойденный талант.

Легендарный Alex Clare. В каждом уголке мира его ждет многотысячная армия поклонников. Его тембр завораживает, ведь он артист, который навсегда останется в сердцах миллионов. Не пропустите выступление известнейшого исполнителя Alex Clare в шоу Х-фактор 9.

Слова его песен знает каждый украинец! Встречайте на сцене шоу Х-фактор 2018 непревзойденный MONATIK! С ним танцуют все - зажигательный и романтичный одновременно MONATIK.

Прямо сейчас пришло время подвести итоги пятого прямого эфира. Сегодня состоялся невероятный финал лучшего вокального проекта страны и только от зрителей зависела судьба суперфиналистов. Каждый мог отдать голос за своего фаворита и прямо сейчас мы готовы узнать имена двух суперфиналистов. Ими стали ZBSband и Дима Волканов.

По итогам зрительского голосования, в финале шоу Х-Фактор 9 сезон, покидает проект Ольга Жмурина. Ее путь на лучшем вокальном шоу страны заканчивается прямо сейчас - за один шаг к суперфиналу. И сейчас она споет для вас свою прощальную песню.

Также покидает проект Марк Савин. Самую малость не хватило Марку, чтобы стать суперфиналистом, но зрители определили сегодня его судьбу. И сейчас он споет для вас свою прощальную песню.

Имена двух суперфиналистов шоу Х-фактор 9 уже известны! Ими стали: позитивные парни - ZBSband и самый молодой участник проекта - Дмитрий Волканов. И прямо сейчас вы можете поддержать своего фаворита.