Корпоратив со звездой: сколько люди готовы заплатить знаменитостям на Новый год 2019

Новости культуры: Украинцы готовы не только хорошо отпраздновать в компании коллег или семьи, но и пригласить топовых исполнителей.

Все популярные украинские исполнители уже определились со своими планами до Нового года и на главную вечеринку. Ни для кого не секрет, что в новогоднюю ночь гонорары за выступление вырастают вдвое. Сейчас цены стартуют от 7 тысяч гривен за одно место. Этим поделился эксперт гастрольного бизнеса Юрий Гулевич в интервью.

Благо, желающих заполучить артиста на ночной концерт предостаточно. Причем не только в столице. Например, за сборный концерт в Трускавце или Буковеле желающим придется выложить 14 тысяч гривен.

До десяти тысяч евро обойдутся организаторам Павел Зибров, Сергей Бабкин, Мишель Андраде. Такой же гонорар и у группы KAZKA, которая стала прорывом года. Подбираются к отметке в двадцать тысяч евро Настя Каменских и кумир детей Дзидзьо. Выступление Димы Монатика стоит 30 тысяч евро. Дороже обойдется встреча Нового года в компании Олега Винника.

Кроме того, эксперт отметил, что есть звезды, которые отказываются выступать на новогодних банкетах и предпочитают в эти дни оставаться с семьей.

"Святослав Вакарчук. Правда, один раз он таки выступил — в Киеве, на Майдане. Но тогда это было городское мероприятие. Вакарчук — дорогой артист. Его гонорар — не меньше 100 тысяч долларов. В этом году в новогоднюю ночь не работает и Владимир Зеленский. Отказалась от выступлений также Ольга Полякова. Она уже заявила, что встретит Новый год с семьей на отдыхе".