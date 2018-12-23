Певица Cardi B шокировала поклонников слишком откровенным клипом (Видео)

Американская хип-хоп-певица Cardi B презентовала свою новую видеороботу. Над клипом на композицию "Money" работал режиссером Джора Францис. В течение просмотра видео зрители могут увидели "горячие" танцы на пилоне, полуобнаженных девушек и яркие откровенные костюмы. Главную роль в клипе исполнила сама певица Cardi B. В композиции она признается в любви к деньгам и красивой жизни, а также танцует на шесте. Сама Cardi также была танцовщицей в стриптиз-клубе до того, как стала знаменитой. Видео выложили в социальную сеть YouTube в пятницу, 22 декабря. За 20 часов оно набрало почти 8 миллионов просмотров и более 600 тысяч лайков. Это один из самых откровенных и сексуальных клипов года, который "сломал" систему видеохостинга. В нем множество кадров с обнаженными девушками, что противоречит правилам YouTube. Удивляет то, что на "Money" до сих пор даже не поставили маркер "18+", хотя ролик давно устроился в трендах сразу нескольких стран. Это видео является первым для исполнительницы с момента выхода ее первого альбома Invasion of Privacy.