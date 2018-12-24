Дженнифер Лопес вместе с дочерью снялась в своем новом клипе (Видео)

Новости культуры: В минувший четверг певица представила клип на заглавную песню фильма Limitless ("Безграничность").

В следующем году 49-летняя Дженнифер Лопес появится на экранах в комедии "Начни сначала". Звезда не только исполнила в фильме главную роль, но и записала для него саундтрек под названием Limitless. На прошлой неделе певица представила поклонникам музыкальный клип на эту песню, в котором снялась 10-летняя дочь Джей Ло, Эмма.

"Да, посмотри на меня, для меня нет границ", – поет Дженнифер Лопес, демонстрируя слушателям, как она борется со стихией на вершине утеса. В трех разных сценах ее дочка Эмма появляется в точно таких же нарядах, как у матери, и копирует ее движения: стоит в майке и брюках на утесе, танцует в красном костюме и светлом боди. Для девочки это первая съемка в клипе, но Лопес с гордостью отметила, что Эмма вела себя по-взрослому и профессионально. Дочь Дженнифер уже давно ищет свое творческое предназначение: она успела написать книгу, увлечься шитьем, а теперь приняла участие в съемках. Снимется ли Эмма в еще одном клипе матери или скоро запишет собственный хит, покажет только время.

Песню Limitless написала для Дженнифер австралийская исполнительница Sia. Поклонники заметили ее уникальный стиль, а также отметили в комментариях к клипу, что дочь Лопес растет ее точной копией. Очень скоро российские зрители смогут оценить еще одну работу звезды. 10 января 2019 года состоится премьера фильма "Начни сначала", в котором ее героиня получит шанс начать жизнь с чистого листа.