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Понедельник, 24.12.2018

MELOVIN представил новогодний трек "Чудова мить" (Видео)

Украинский певец MELOVIN порадовал поклонников выпуском аудионовинки. Свет увидела новая композиция исполнителя под названием "Чудова мить". Новогодний трек на украинском языке MELOVIN сопроводил фотографией, где изображен вместе со своими родителями. Поклонники певца остались в восторге от новой работы кумира. "Не могу перестать слушать", "Какой шедевр", "Это шикарная, очень красивая и уютная песня", "Это прекрасно, лучшая новогодняя песня точно", – пишут фанаты MELOVIN в сети.
segodnya.ua
Фото: pixabay.com
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Песня, Певец, MELOVIN, Новый год 2019, Чудова мить.
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