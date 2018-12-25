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Шорт-лист саундтреков из фильмов, претендующих на "Оскар 2019" (Видео)

Шорт-лист саундтреков из фильмов, претендующих на &quot;Оскар 2019&quot; (Видео)
09:10 Сегодня Телеграф lux.fm

Новости культуры: Список лучшей музыки, который составила Американская киноакадемия.

За два месяца мы узнаем, кого признали лучшим в киноиндустрии, будем с восторгом наблюдать за церемонией вручения премии "Оскар 2019".

Американская киноакадемия, которая определяет победителей в номинациях, на днях опубликовала шорт-лист фильмов и составила список саундтреков к лентам, которые тоже номинируются на получение престижной статуэтки.

Эти треки разные по жанру и настроению. Но ты не можешь лишить себя возможности послушать лучшую музыку с кино за предыдущий год.

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings ("Баллада о Бастере Скраггсе")

Sampha — Treasure ("Красивый мальчик")

Kendrick Lamar and SZA — All The Stars ("Черная пантера")

Jónsi and Troye Sivan — Revelation ("Пропавший мальчик")

Dolly Parton — Girl in the Movies ("Пышечка")

Arlissa — We Won't Move ("Ненависть, которую вы порождаете")

Эмили Блант — The Place Where Lost Things Go ("Мэри Поппинс возвращается")

Эмили Блант и Ли-Мануэль Миранда — Trip A Little Light Fantastic ("Мэри Поппинс возвращается")

Куинси Джонс, Чака Хан и Марк Ронсон — Keep Reachin ("Куинси")

Дженнифер Хадсон и Диана Уоррен — I'll Fight (RBG)

Галь Гадот и Сара Сильверман — A Place Called Slaughter Race ("Ральф против интернета")

The Coup и Лакит Стенфилд — OYAHYTT ("Извините за беспокойствие")

Леди Гага и Бредли Купер — Shallow ("Звезда родилась")

Том Йорк — Suspirium ("Суспирия")

Шаде — The Big Unknown ("Вдовы")

Напомним, 91-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года в театре "Долби" (Голливуд, Лос-Анджелес). 

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Все по теме:

Фильмы, Саундтреки, Американская Киноакадемия, Песни, Оскар 2019.
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