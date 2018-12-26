Хип-хоп в истории: зарождение направления в ХХ веке (Фото) Истоки хип-хопа лежат в фанке, который является главным "прародителем" этого направления. Предлагаем вам подборку уличных снимков с 1980-х годов показывает тех, кто был во главе первых дней в хип-хопе, от Biz Markie до Run DMC и Rock Steady Crew.