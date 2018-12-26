Новый год 2019: легендарные праздничные песни (Видео)

Новости культуры: Любимые песни для новогоднего настроения в нашей подборке.

До Нового 2019 года остались считанные дни, а праздничного и волшебного настроения хочется уже сейчас. Чтобы ожидание праздника было веселым и музыкальным предлагаем занимательную подборку – новогодние песни. Список небольшой, однако он "украсит" ваше настроение, песни на Новый год должны быть в вашем плейлисте.

Wham! – "Last Christmas"

Эта песня была написана Джорджем Майклом в 1984 году и до сих пор остается популярной во многих странах. Композицию он посвятил отношениям со своей бывшей девушкой.

Abba – "Happy New Year"

Написана еще в 1980 году песня знаменитой шведской группы "ABBA" до сих пор является одной из самых популярных новогодних композиций. Сперва музыканты придумали ее для шуточного мюзикла, и ей понадобилось до 10 лет, чтобы стать всемирно известным хитом.

Людмила Гурченко – "5 минут"

Знаменитая композиция в исполнении Людмилы Гурченко впервые прозвучала в 1956 году в фильме "Карнавальная ночь". При создании песни поэт, режиссер и композитор пытались описать все, что можно успеть за 5 минут.

Frank Sinatra – "Let it snow"

Оригинал композиции был написан еще в 1945 году. Это случилось в жаркий июльский день, когда поэт Сэми Кан и композитор Джул Стейн решили написать зимнюю песенку. С тех пор ее исполнило огромное количество музыкантов, в том числе и Фрэнк Синатра.

Sara Bareilles & Ingrid Michaelson – "Winter Song"

Песня из альбома Snowfall EP, написана специально для рождественских праздников. Многие знают Сару по песням к сериалу "Дневники вампира".