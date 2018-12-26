Скачать
Среда, 26.12.2018

Даша Астафьева представила игривый клип на песню "Зима" (Видео)

Прошел почти месяц, когда артистка решила рассекретить цели своего путешествия во Францию. Там зажигательная Даша Астафьева снимала свой новый черно-белый клип на песню "Зима". Кадры из ролика звезда публиковала в своем блоге. "Эта песня действительно о любви и о том, что находит каждый из нас в этой новогодней сказке... Хочется верить, что все, кто услышит ее, будут частью моего волшебного состояния и в поездах, и в самолетах, а главное здесь, на земле", – рассказала Даша Астафьева. Стоит отметить, что в ролике певица примеряет несколько игривых образов без нижнего белья. Кроме этого, она словно ищет свою любовь на улицах Парижа, мечтательно всматриваясь в камеру.
24tv.ua
Фото: Instagram
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Клип, Даша Астафьева, Видео, Зима, Песня, Певица, Пемня Зима.
20:02 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь