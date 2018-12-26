Даша Астафьева представила игривый клип на песню "Зима" (Видео)

Прошел почти месяц, когда артистка решила рассекретить цели своего путешествия во Францию. Там зажигательная Даша Астафьева снимала свой новый черно-белый клип на песню "Зима". Кадры из ролика звезда публиковала в своем блоге. "Эта песня действительно о любви и о том, что находит каждый из нас в этой новогодней сказке... Хочется верить, что все, кто услышит ее, будут частью моего волшебного состояния и в поездах, и в самолетах, а главное здесь, на земле", – рассказала Даша Астафьева. Стоит отметить, что в ролике певица примеряет несколько игривых образов без нижнего белья. Кроме этого, она словно ищет свою любовь на улицах Парижа, мечтательно всматриваясь в камеру.