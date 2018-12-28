"Время и Стекло" выпустила новый лирический трек

Новости культуры: Сегодня, 28 декабря, состоялась премьера новой песни группы "Время и Стекло" под названием "Финальные титры".

Увидела свет композиция "Финальные титры", которая стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она".

Лирический трек с настроениями популярной музыки и ритмами future bass стала саундтреком к фильму "Я, ты, он, она", где Надя Дорофеева сыграла одну из главных ролей. Премьера фильма на больших экранах страны состоялась 27 декабря.

"Песня была написана до начала съемок. Так случилось, что я поставила ее демоверсию на съемочной площадке, и мы сразу поняли, что она станет саундтреком! Удивительно, как точно и глубоко в ней пересказывается смысл фильма языком музыки. Но, чтобы на 100 процентов ощутить атмосферу, нужно сначала посмотреть "Я, ты, он, она", а сразу после выхода из кинотеатра скачать и послушать "Финальные титры" - рассказала о новой работе Надя Дорофеева.

Автором текста песни стал Алексей Потапенко (Потап), Позитив создавал аранжировку: "Когда я писал проигрыш, перед глазами была пара любящих друг друга людей, которые по каким-то причинам не могут быть вместе, но и не могут расстаться. Это иллюстрация одного шага навстречу, и нескольких шагов назад", – добавил Позитив.

Песня "Финальные титры" войдет в новый лонгплей группы "Время и Стекло", который выйдет весной этого года.