KAZKA, Сумская и другие снялись в ярком клипе Ольги Горбачевой

Новости культуры: Ольга Горбачева выпустила новый клип на композицию "Лучшая в мире".

Певица продолжает развивать свою артистическую нишу на стыке менторства и музыки. В новом видео Ольга развивает тему женских тренингов.

Поддержать это движение согласились актрисы и певицы: народные артистки Украины Ольга Сумская и Тамара Яценко, актриса Нина Набока, певицы Слава и Виктория из "НЕАНГЕЛЫ", Саша "KAZKA", телеведущая Виктория Марэ, радиоведущая Анна Свиридова, блоггер Анна Алхим и артистка Айна Вильберг.

"Каждая из нас – лучшая в мире! Но мы себя мало знаем, плохо понимаем и не совсем ценим. В поисках счастья и гармонии мы начинаем опираться на чужой опыт. Мы ищем, на какую личность, книгу или фильм ориентироваться в жизненном выборе. А ведь это наша уникальная жизнь, и все в нас есть для счастья изначально!", – поясняет Горбачева свой источник вдохновения.

Именно об этом Ольга написала песню "Лучшая в мире". Вместе с режиссером Натой Пятыгиной они развернули в клипе доведенную до абсурда историю, когда женщины принимают на веру советы любых специалистов, хотя лучшие в мире для себя советчики – они же сами.