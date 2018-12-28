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KAZKA, Сумская и другие снялись в ярком клипе Ольги Горбачевой

KAZKA, Сумская и другие снялись в ярком клипе Ольги Горбачевой
14:06 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости культуры: Ольга Горбачева выпустила новый клип на композицию "Лучшая в мире".

Певица продолжает развивать свою артистическую нишу на стыке менторства и музыки. В новом видео Ольга развивает тему женских тренингов.

Поддержать это движение согласились актрисы и певицы: народные артистки Украины Ольга Сумская и Тамара Яценко, актриса Нина Набока, певицы Слава и Виктория из "НЕАНГЕЛЫ", Саша "KAZKA", телеведущая Виктория Марэ, радиоведущая Анна Свиридова, блоггер Анна Алхим и артистка Айна  Вильберг.

"Каждая из нас – лучшая в мире! Но мы себя мало знаем, плохо понимаем и не совсем ценим. В поисках счастья и гармонии мы начинаем опираться на чужой опыт. Мы ищем, на какую личность, книгу или фильм ориентироваться в жизненном выборе.  А ведь это наша уникальная жизнь, и все в нас есть для счастья изначально!", – поясняет Горбачева свой источник вдохновения. 

Именно об этом Ольга написала песню "Лучшая в мире". Вместе с режиссером Натой Пятыгиной они  развернули в клипе доведенную до абсурда историю, когда женщины принимают на веру советы любых специалистов, хотя лучшие в мире для себя советчики – они же сами.

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Все по теме:

Музыка, Премьера, Клип, Ольга Горбачева, Ольга Сумская, Айна Вильберг, Анна Свиридова, Тамара Яценко, Нина Набока, Слава и Виктория из "НЕАНГЕЛЫ", Саша "KAZKA", Анна Алхим.
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